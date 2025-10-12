Жители Тарту возмущены отменой автобусного рейса в Ригу

Представители общества отмечают, что они не могут гарантировать круглогодичную заполняемость автобусов, но утренний рейс был важен, если не сказать необходим, для передвижения между Тарту и Ригой. «В Риге находится важный аэропорт как для жителей Тарту и южной Эстонии в целом, так и для иностранных студентов, обучающихся в Тартуском университете», - говорилось в письме.