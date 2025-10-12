Жители Тарту возмущены отменой автобусного рейса в Ригу
Ранее жители Тарту могли благодаря утреннему автобусу съездить в Ригу и вернуться в тот же день, но теперь такой возможности нет. Как сообщает Postimees, многие использовали этот рейс, чтобы добраться до аэропорта Риги, куда автобус прибывал около полудня.
Латышское общество Тарту направило письмо в городскую администрацию и Lux Express в связи с отменой утреннего рейса. Правление общества просит заинтересованные стороны серьезно и результативно рассмотреть возможность пересмотра расписания автобусов, поскольку из-за изменений в графике студенты и активные сторонники общества оказались в затруднительном положении.
Представители общества отмечают, что они не могут гарантировать круглогодичную заполняемость автобусов, но утренний рейс был важен, если не сказать необходим, для передвижения между Тарту и Ригой. «В Риге находится важный аэропорт как для жителей Тарту и южной Эстонии в целом, так и для иностранных студентов, обучающихся в Тартуском университете», - говорилось в письме.
В настоящее время автобусы Lux Express отправляются из Тарту в Ригу в 11:10 и 18:20. Из аэропорта Риги в Тарту можно уехать в 12:00, а из автовокзала Риги - в 7:30 и 12:45.
До конца августа на линии также курсировал утренний автобус Тарту-Рига, отправлявшийся в 7:55, но он оказался нерентабельным. «За первые пять месяцев этого года обслуживание отмененного рейса приносило в среднем убыток в размере 7000 евро в месяц», - пояснил исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что названы города Европы, в которые жители Латвии чаще всего ездят автобусом.