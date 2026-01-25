Три пары близнецов и две семьи с шестым ребенком: что показал ЗАГС Юрмалы за 2025 год
фото: LETA
В Юрмале в прошлом году родилось на 78 детей меньше, чем в 2024 году.
Три пары близнецов и две семьи с шестым ребенком: что показал ЗАГС Юрмалы за 2025 год

LETA / Otkrito.lv

В Юрмале подвели итоги 2025 года: в городе зарегистрировали 402 новорожденных — на 78 меньше, чем в 2024-м. При этом число браков выросло до 251, а смертность снизилась до 532 случаев.

В 2025 году в отделе ЗАГС Юрмалы зарегистрированы 402 новорожденных, тогда как в 2024 году — 480. Половина новорожденных — мальчики, половина — девочки.

Первого ребенка в 2025 году встретили 184 семьи, второго — 139, третьего — 63, четвертого — 10, пятого — четыре семьи, шестого — две семьи. В Юрмале в прошлом году также родились три пары близнецов.

Самым популярным именем для мальчиков стало Марк, для девочек — Эмма и Габриэла.

Всего в прошлом году в городе зарегистрировали 251 брак — это на 19 больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 232 брака.

В 2025 году в Юрмале умерли 532 жителя — на 53 меньше, чем в 2024 году, когда скончались 585 человек.

