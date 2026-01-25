Три пары близнецов и две семьи с шестым ребенком: что показал ЗАГС Юрмалы за 2025 год
В Юрмале подвели итоги 2025 года: в городе зарегистрировали 402 новорожденных — на 78 меньше, чем в 2024-м. При этом число браков выросло до 251, а смертность снизилась до 532 случаев.
В 2025 году в отделе ЗАГС Юрмалы зарегистрированы 402 новорожденных, тогда как в 2024 году — 480. Половина новорожденных — мальчики, половина — девочки.
Первого ребенка в 2025 году встретили 184 семьи, второго — 139, третьего — 63, четвертого — 10, пятого — четыре семьи, шестого — две семьи. В Юрмале в прошлом году также родились три пары близнецов.
Самым популярным именем для мальчиков стало Марк, для девочек — Эмма и Габриэла.
Всего в прошлом году в городе зарегистрировали 251 брак — это на 19 больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 232 брака.
В 2025 году в Юрмале умерли 532 жителя — на 53 меньше, чем в 2024 году, когда скончались 585 человек.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в 2025-м Елгава отметила редкое событие - рождение девятого ребенка в одной семье.