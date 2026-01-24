Бывший премьер Индулис Эмсис назвал ошибкой борьбу с олигархами: это люди "с инициативой и амбициями менять страну"

По его мнению, именно страх перед концентрацией капитала и желание не допустить, чтобы кто-то стал «слишком богатым и влиятельным», привели к стагнации государства. «Нам нужно вернуть в политику предпринимателей. Я не боюсь олигархов». Он отметил, что эти люди умели брать на себя риск, тогда как сейчас в политической среде доминируют «чахлая бездеятельность» и бюрократия, а чиновники получают большие зарплаты за неумение рисковать.