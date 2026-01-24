Бывший премьер Индулис Эмсис назвал ошибкой борьбу с олигархами: это люди "с инициативой и амбициями менять страну"
В цикле бесед "Латвия 2035" бывший премьер-министр Индулис Эмсис назвал ошибкой решение Валдиса Затлерса инициировать роспуск Сейма в 2011 году, а борьбу с олигархами и либерально-левую политику — причиной того, что Латвия в экономическом развитии отстала от Литвы и Эстонии.
Оглядываясь на недавнюю историю Латвии, Эмсис выразил уверенность, что критическим переломным моментом в развитии государства стал именно указ Валдиса Затлерса номер 2. «Затлерс распустил качественный, работоспособный и очень знающий Сейм. Это было абсолютно ошибочное действие».
Индулис Эмсис утверждает, что «демонизируемые в обществе олигархи» на самом деле были людьми с инициативой и амбициями менять страну, способствовать ее стремительному развитию.
По его мнению, именно страх перед концентрацией капитала и желание не допустить, чтобы кто-то стал «слишком богатым и влиятельным», привели к стагнации государства. «Нам нужно вернуть в политику предпринимателей. Я не боюсь олигархов». Он отметил, что эти люди умели брать на себя риск, тогда как сейчас в политической среде доминируют «чахлая бездеятельность» и бюрократия, а чиновники получают большие зарплаты за неумение рисковать.
Эмсис пояснил: когда Латвия бросилась на борьбу с местным капиталом и ввела «ужасную осторожность», соседние страны воспользовались возможностью.
«Именно в тот момент эстонцы и литовцы успели нас обогнать. Также поляки. Они продолжали политику “газ в пол”». Он подчеркнул, что соседи не боялись концентрации капитала, в то время как в Латвии началась борьба с «олигархической заразой» и движение по «либерально-демократическому, но чахлому» пути развития.