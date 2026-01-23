Искусство или политика? Шлесерс просит KNAB запретить спектакль театра Dailes
Политика и театр снова столкнулись. Айнар Шлесерс требует остановить показ спектакля "Указ №2" о роспуске Сейма, заявляя о скрытой агитации и попытке повлиять на выборы за государственный счет.
Лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой не допустить в период предвыборной агитации публичный показ спектакля театра Dailes об указе бывшего президента Валдиса Затлерса о роспуске Сейма в 2011 году. По мнению Шлесерса, спектакль может быть формой скрытой политической агитации. Он указывает, что официальным поводом для роспуска 10-го Сейма был отказ парламента разрешить обыск в его жилье, однако сам Шлесерс позднее был полностью оправдан.
Политик утверждает, что истинной причиной решения Затлерса была месть депутатам, не поддержавшим его переизбрание на второй срок. Он также считает, что Валдис Затлерс использовал должностные возможности в личных интересах, поскольку в день роспуска Сейма была основана его Партия реформ, которая затем получила значительную поддержку на выборах.
Айнар Шлесерс выражает обеспокоенность тем, что спектакль ставится незадолго до выборов, в которых он будет одним из ключевых участников, и может повлиять на мнение избирателей. Он обращает внимание на политические связи руководства театра и Министерства культуры.
Премьера спектакля «Указ №2» запланирована на июнь. В KNAB подтвердили получение заявления и сообщили, что оценят изложенную в нем информацию.