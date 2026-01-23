Искусство или политика? Шлесерс просит KNAB запретить спектакль театра Dailes

Лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой не допустить в период предвыборной агитации публичный показ спектакля театра Dailes об указе бывшего президента Валдиса Затлерса о роспуске Сейма в 2011 году. По мнению Шлесерса, спектакль может быть формой скрытой политической агитации. Он указывает, что официальным поводом для роспуска 10-го Сейма был отказ парламента разрешить обыск в его жилье, однако сам Шлесерс позднее был полностью оправдан.