Союзник России завалил Латвию своими дешевыми товарами

Латвийское подразделение Omniva информирует, что в Латвии объем отправлений в 2025 году достиг 11,0 миллиона единиц, что на 10 % больше, чем годом ранее. В четвертом квартале 2025 года в Латвии было доставлено почти 3,0 миллиона отправлений, что на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, подтверждая стабильный рост спроса.