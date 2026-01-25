Союзник России завалил Латвию своими дешевыми товарами
По информации почтовой службы Omniva, в Латвии в 2025 году предприятие доставило на 10 % больше отправлений, чем годом ранее. Большинство посылок пришло из Китая.
«Наибольший рост был зафиксирован в сегменте международных транзитных отправлений, однако стремительный рост наблюдается также в доставках в Латвии и Литве. Объемы отправлений в Эстонии по-прежнему остаются очень высокими, но сопоставимы с показателями прошлого года, что отражает экономическую неопределенность среди местных потребителей и чрезвычайно жесткую конкуренцию на рынке доставки», — заявили в эстонском предприятии Omniva.
Латвийское подразделение Omniva информирует, что в Латвии объем отправлений в 2025 году достиг 11,0 миллиона единиц, что на 10 % больше, чем годом ранее. В четвертом квартале 2025 года в Латвии было доставлено почти 3,0 миллиона отправлений, что на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, подтверждая стабильный рост спроса.
Из всех отправлений, поступивших в страны Балтии, 24 % приходились на отправления из Китая. Эта доля увеличилась по сравнению с предыдущим годом, когда они составляли 21 % от общего числа отправлений, доставленных в страны Балтии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что "Почта России" прекратила наземную доставку посылок и писем в Латвию.