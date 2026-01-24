В латвийском озере изловят и уничтожат опасных чужаков-вредителей

В рамках проекта будут разработаны и протестированы методы сбора и очистки речной дрейссены; изучены возможности использования этих моллюсков, например, для производства удобрений или кормов для животных; реализованы пилотные проекты на Чудском озере и озере Буртниекс, а также организованы семинары, учебные дни и публичные мероприятия для обмена знаниями с местными сообществами и лицами, принимающими решения.