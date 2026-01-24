В латвийском озере изловят и уничтожат опасных чужаков-вредителей
НКО «Центр причудского сотрудничества» совместно с Эстонским морским институтом Тартуского университета, НКО «Объединение по развитию рыболовного региона Причудья» и латвийскими партнерами запускает международный проект “Blue Revival - Sustainable Solutions for Lake Ecosystems” («Голубое возрождение – устойчивые решения для озерных экосистем»). Его цель – улучшить состояние экосистем Чудского озера в Эстонии и озера Буртниекс в Латвии с помощью природосберегающих решений.
Проект сосредоточен на удалении инвазивного вида — речной дрейссены (Dreissena polymorpha) — и рациональном использовании полученной биомассы. Это поможет сократить избыток питательных веществ в озерах и будет способствовать внедрению принципов циркулярной экономики. Мероприятия будут проводиться в тесном сотрудничестве научных учреждений, местных самоуправлений и общественных организаций.
В рамках проекта будут разработаны и протестированы методы сбора и очистки речной дрейссены; изучены возможности использования этих моллюсков, например, для производства удобрений или кормов для животных; реализованы пилотные проекты на Чудском озере и озере Буртниекс, а также организованы семинары, учебные дни и публичные мероприятия для обмена знаниями с местными сообществами и лицами, принимающими решения.
Проект продлится с января этого года по октябрь 2028 года. Общий бюджет проекта составляет около 1,04 млн евро. Проект софинансируется Европейским союзом в рамках программы Interreg VI-A «Эстония-Латвия».