Президента Эстонии призвали не поддерживать феминисток - демография и так на нуле
Женское объединение Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) резко осудило решение президента Алара Кариса присвоить титул «НКО года» (некоммерческая организация) организации воинствующего феминизма Feministeerium в то время, когда Эстония сталкивается с усугубляющимся демографическим кризисом.
«Решение президента выглядит оторванным от реальности и посылает общественности ложный ценностный сигнал. Мы также осуждаем финансирование Feministeerium из средств налогоплательщиков. Неправительственные организации должны получать поддержку для своей деятельности в первую очередь от жертвователей и своих членов, а не из государственных фондов или фондов Европейского союза. Использование денег налогоплательщиков для продвижения идеологического активизма неоправданно, так как объединения, поддерживающие семьи и детей, в то же время остаются без внимания», — отмечает Женское объединение EKRE.
«Демографическая ситуация в Эстонии критическая. По предварительным данным Департамента статистики, в 2025 году в Эстонии родилось всего 9092 ребенка — на девять процентов меньше, чем годом ранее. Численность населения за год сократилась на 7041 человека, а эмиграция превышает иммиграцию. Если эта тенденция сохранится, мы столкнемся с быстрым старением общества, нехваткой рабочей силы и коллапсом социальной системы», — продолжают женщины из EKRE.
«Как граждане Эстонии, мы спрашиваем: для кого мы строим государство и какие ценности поддерживаем на деньги налогоплательщиков? Пришло время перенаправить стратегические партнерства и ресурсы государства с идеологий, пропагандирующих определенный образ жизни, на фундаментальные ценности, обеспечивающие сохранение эстонского народа: семью, детей и будущее», — подчеркивает Женское объединение EKRE.
