Президента Эстонии призвали не поддерживать феминисток - демография и так на нуле

«Решение президента выглядит оторванным от реальности и посылает общественности ложный ценностный сигнал. Мы также осуждаем финансирование Feministeerium из средств налогоплательщиков. Неправительственные организации должны получать поддержку для своей деятельности в первую очередь от жертвователей и своих членов, а не из государственных фондов или фондов Европейского союза. Использование денег налогоплательщиков для продвижения идеологического активизма неоправданно, так как объединения, поддерживающие семьи и детей, в то же время остаются без внимания», — отмечает Женское объединение EKRE.