Латвийский бизнес с нетерпением ждет возможности восстановить энергетику Украины

Как сообщает МИД ЛР, вебинар вызвал широкий интерес и собрал представителей более чем 30 компаний и организаций. Целью мероприятия было повысить информированность латвийских компаний о деятельности фонда, процедурах закупок и возможностях внести практический вклад в восстановление энергетической инфраструктуры Украины и укрепление ее устойчивости.