Латвийский бизнес с нетерпением ждет возможности восстановить энергетику Украины
Министерство иностранных дел в сотрудничестве с секретариатом Энергетического сообщества провело онлайн-вебинар для компаний энергетического сектора Латвии, посвященный Фонду энергетической поддержки Украины и связанным с ним возможностям закупок.
Как сообщает МИД ЛР, вебинар вызвал широкий интерес и собрал представителей более чем 30 компаний и организаций. Целью мероприятия было повысить информированность латвийских компаний о деятельности фонда, процедурах закупок и возможностях внести практический вклад в восстановление энергетической инфраструктуры Украины и укрепление ее устойчивости.
Вебинар открыл посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по вопросам помощи и реконструкции Украины Юрис Пойканс, подчеркнув последовательную поддержку Латвией Украины в сфере энергетической безопасности, а также потенциал латвийских компаний в практической реализации международных механизмов поддержки.
Представители секретариата Энергетического сообщества проинформировали о деятельности Фонда энергетической поддержки Украины, платформе закупок и актуальных потребностях энергетического сектора Украины. С момента полномасштабного вторжения России в Украину фонд обеспечил поддержку на сумму более 1,13 млрд евро, профинансировав поставки оборудования, материалов, услуг и технологических решений для поддержания и восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
"Мероприятие подтвердило интерес и готовность латвийских компаний еще активнее участвовать в поддержке энергетического сектора Украины, одновременно укрепляя вклад Латвии в реконструкцию Украины и энергетическую безопасность Европы", - отмечает МИД.
