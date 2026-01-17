Энергетика в Латвии признана более продвинутой, чем в Германии, Финляндии и Нидерландах

Данные показывают, что в 2024 году более 75% потребляемой электроэнергии было произведено из возобновляемых источников в Австрии, где этот показатель составил 90,1% и был обусловлен главным образом гидроэнергией, в Швеции с показателем 88,1%, в основном за счет гидро- и ветроэнергии, а также в Дании, где доля достигла 79,7% благодаря преимущественно ветровой энергетике. Доля выше 50% также была зафиксирована в Португалии (65.8%), Испании (59.7%), Хорватии (58.0%), Латвии (55.5%), Финляндии (54.3%), Германии (54.1%), Греции (51.2%) и Нидерландах (50.5%).