Энергетика в Латвии признана более продвинутой, чем в Германии, Финляндии и Нидерландах
Латвия опередила Германию, Финляндию и Нидерланды по доле электроэнергии из возобновляемых источников: в 2024 году на «зеленую» энергетику в стране пришлось 55,5% всего потребления, что делает ее одной из лидирующих в ЕС по экологической продвинутости, свидетельствуют данные Eurostat.
В 2024 году возобновляемые источники энергии обеспечили 47,5% валового потребления электроэнергии в Европейском союзе, что на 2,1 процентного пункта больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в свежем отчете Eurostat. В структуре производства электроэнергии из возобновляемых источников почти две трети пришлись на ветровую энергию, на которую пришлось 38,0% общего объема, и гидроэнергию с долей 26,4%.
Далее следовала солнечная энергетика с вкладом 23,4%, тогда как твердое биотопливо и другие возобновляемые источники обеспечили соответственно 5,8% и 6,4%.
Солнечная энергетика является самым быстрорастущим источником: в 2008 году ее доля составляла лишь 1%, а объем производства вырос с 7,4 тераватт-часа в 2008 году до 304 тераватт-часов в 2024 году.
Данные показывают, что в 2024 году более 75% потребляемой электроэнергии было произведено из возобновляемых источников в Австрии, где этот показатель составил 90,1% и был обусловлен главным образом гидроэнергией, в Швеции с показателем 88,1%, в основном за счет гидро- и ветроэнергии, а также в Дании, где доля достигла 79,7% благодаря преимущественно ветровой энергетике. Доля выше 50% также была зафиксирована в Португалии (65.8%), Испании (59.7%), Хорватии (58.0%), Латвии (55.5%), Финляндии (54.3%), Германии (54.1%), Греции (51.2%) и Нидерландах (50.5%).
На другом конце шкалы доля электроэнергии из возобновляемых источников была ниже 25% на Мальте, в Чехии, Люксембурге, Венгрии, на Кипре и в Словакии.
