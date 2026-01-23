Миллион евро в месяц: почему латвийцы продолжают попадаться на уловки аферистов

Четырем крупнейшим банкам Латвии в прошлом году удалось предотвратить попытки мошенничества на сумму более 14 миллионов евро, и это больше, чем мошенники сумели выманить у клиентов, сообщили в Ассоциации финансовой отрасли. Ассоциация отмечает, что, несмотря на превентивные меры, потери людей остаются высокими и составляют в среднем около 1 миллиона евро в месяц. Наибольшие убытки приносят телефонные мошенничества: в прошлом году клиенты четырех крупнейших банков были обмануты на 6,5 млн евро.