Миллион евро в месяц: почему латвийцы продолжают попадаться на уловки аферистов
Крупнейшие банки Латвии в прошлом году предотвратили мошенничества на сумму свыше 14 млн евро, однако потери клиентов остаются значительными — около 1 млн евро ежемесячно, причём преступники всё чаще используют сложные схемы, включая аферы с недвижимостью.
Четырем крупнейшим банкам Латвии в прошлом году удалось предотвратить попытки мошенничества на сумму более 14 миллионов евро, и это больше, чем мошенники сумели выманить у клиентов, сообщили в Ассоциации финансовой отрасли. Ассоциация отмечает, что, несмотря на превентивные меры, потери людей остаются высокими и составляют в среднем около 1 миллиона евро в месяц. Наибольшие убытки приносят телефонные мошенничества: в прошлом году клиенты четырех крупнейших банков были обмануты на 6,5 млн евро.
В то же время методы, используемые преступниками, становятся все более изощренными, и наряду с телефонными и инвестиционными аферами все чаще встречаются случаи мошенничества с недвижимостью, в результате чего люди теряют и жилье, и свои сбережения.
Чтобы привлечь внимание общественности к масштабам мошенничества и наиболее актуальным методам преступников, ассоциация в сотрудничестве с Государственной полицией, Cert.lv и Банком Латвии организует информационное мероприятие 29 января.
Уже сообщалось, что в 2024 году в 9 025 случаях мошенничества было похищено в общей сложности 15,5 млн евро, а предотвращено 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.