В Латвии начали наказывать за компьютерную неграмотность: получение бумажного счета обойдется в огромную сумму
Арендаторам муниципальной недвижимости в Саласпилсском крае за получение счета по почте придется платить 6,43 евро.
С целью содействия электронному документообороту самоуправление Саласпилсского края с 1 января 2026 года ввело плату за подготовку и отправку арендных счетов по почте, сообщили в самоуправлении.
Согласно решению думы, арендаторы муниципальной недвижимости, которые выбирают получение счетов в бумажном формате по почте, в дальнейшем должны будут платить 6,43 евро.
Самоуправление указывает, что тем арендаторам, у которых уже активирован официальный электронный адрес (e-adrese), счета автоматически будут направляться туда.
Как ранее писал Otkrito.lv, и в Риге жителей тоже призывают открывать официальный электронный адрес для получения счета по уплате налога на недвижимость.