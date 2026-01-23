Медицинские услуги для детей в Латвии более доступны, чем в Литве и Эстонии
В 2024 году у 3,2% детей в ЕС в возрасте до 16 лет были зафиксированы неудовлетворенные потребности в медицинской помощи (в обследовании и лечении), что меньше по сравнению с 3,6% в 2021 году. В Латвии этот показатель лучше, чем в среднем по Европе.
Что касается стоматологической помощи, то 4,0 процента детей в ЕС имели неудовлетворенные потребности, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 4,4 процента. Об этом сообщает Eurostat.
На национальном уровне наибольшая доля детей с неудовлетворенными потребностями в медицинской помощи была зафиксирована в Финляндии (9,4 процента), далее следуют Франция (5,7 процента) и Ирландия (5,0 процента). В то же время самые низкие показатели были зарегистрированы в Хорватии и на Мальте (по 0,1 процента), а также на Кипре (0,6 процента).
Показатель Латвии - 3%, что лучше, чем в Эстонии (4%) и Литве (3,4%), а также в ряде других стран.
Что касается неудовлетворенных потребностей в стоматологической помощи, самый высокий показатель был зафиксирован в Испании (7,5 процента), далее следуют Финляндия (6,8 процента) и Франция (6,2 процента). На другом конце шкалы находится Хорватия с самым низким уровнем (0,2 процента), за ней следуют Мальта (0,5 процента) и Люксембург (1,0 процента).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийское здравоохранение объявлено одним из трех самых худших в ЕС.