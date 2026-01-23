Медицинские услуги для детей в Латвии более доступны, чем в Литве и Эстонии

На национальном уровне наибольшая доля детей с неудовлетворенными потребностями в медицинской помощи была зафиксирована в Финляндии (9,4 процента), далее следуют Франция (5,7 процента) и Ирландия (5,0 процента). В то же время самые низкие показатели были зарегистрированы в Хорватии и на Мальте (по 0,1 процента), а также на Кипре (0,6 процента).