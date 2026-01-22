В области интернета крупнейшая латвийская авиакомпания на полтора года опередила крупнейшую германскую

Только в начале 2024 года первая авиакомпания начала разворачивать сервис по всему флоту: к октябрю 2024 года Hawaiian Airlines установила его на все самолеты. Вскоре последовала Qatar Airways, начав внедрение в том же месяце, и теперь около 120 самолетов оснащены Starlink.