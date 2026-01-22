В области интернета крупнейшая латвийская авиакомпания на полтора года опередила крупнейшую германскую
Lufthansa Group стала последней в Европе, объявившей о сотрудничестве с компанией Илона Маска Starlink для обеспечения бортового Wi-Fi.
Как сообщает Euronews, SpaceX начала запускать спутники Starlink в 2019 году, а бета-версия услуги заработала в 2020 году.
Только в начале 2024 года первая авиакомпания начала разворачивать сервис по всему флоту: к октябрю 2024 года Hawaiian Airlines установила его на все самолеты. Вскоре последовала Qatar Airways, начав внедрение в том же месяце, и теперь около 120 самолетов оснащены Starlink.
Латвийская авиакомпания airBaltic стала первой, кто представил услугу в Европе, начиная с февраля 2025 года; Air France и SAS также подключили Starlink в прошлом году.
Lufthansa последней объявила о сотрудничестве с провайдером: развертывание Starlink на ее флоте запланировано со второй половины 2026 года. Virgin Atlantic станет первой британской авиакомпанией с Starlink, установка начнется в третьем квартале этого года.
Как правило, услуга для пассажиров бесплатна, хотя в некоторых случаях потребуется быть участником программы лояльности авиакомпании (как правило, присоединиться к ней тоже можно бесплатно).
Однако, не все авиакомпании спешат подхватывать эту идею, в том числе крупнейшая в Европе. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири сказал Reuters, что компания не будет вводить услугу из-за короткой средней длительности перелетов, а также из-за расходов на установку оборудования.