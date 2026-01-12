Латвия все больше уходит в онлайн: опрос выяснит, сколько времени жители проводят в интернете

По данным ЦСУ, в 2025 году доступ к интернету был у 94,1% домохозяйств, а в Рижском регионе показатель достигал 95,8%. Интернетом как минимум раз в неделю пользовались 93,6% жителей Латвии — это на 1,3 процентного пункта больше, чем годом ранее.