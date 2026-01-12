В 2025 году доступ к интернету был у 94,1% домохозяйств, а в Рижском регионе показатель достигал 95,8%.
Латвия все больше уходит в онлайн: опрос выяснит, сколько времени жители проводят в интернете
Чтобы выяснить, сколько времени жители проводят в интернете, для каких целей используют сеть и как технологии влияют на их повседневную жизнь, Центральное статистическое управление (ЦСУ) с 12 января начинает ежегодный опрос об использовании интернета в Латвии.
По данным ЦСУ, в 2025 году доступ к интернету был у 94,1% домохозяйств, а в Рижском регионе показатель достигал 95,8%. Интернетом как минимум раз в неделю пользовались 93,6% жителей Латвии — это на 1,3 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Более трети пользователей интернета (35,1%) уже попробовали какой-либо инструмент искусственного интеллекта. Однако в повседневной жизни онлайн чаще всего выполняются практические действия: 85,8% пользуются интернет-банком, 83,2% — электронной почтой, а 83,0% пишут сообщения в приложениях для обмена сообщениями.
Опрос пройдет с 12 января по 29 мая. К участию приглашены 8,5 тысячи респондентов в возрасте от 16 до 74 лет из всех регионов Латвии, которые будут отобраны случайным образом.