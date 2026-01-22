Есть идеи? Рижан просят придумать название для отремонтированного променада на улице Мукусалас
Жителей Риги приглашают подать свои предложения о том, как лучше назвать отремонтированную набережную по улице Мукусалас. Предложения можно подать до 31 января, приняв участие в опросе на сайте Рижской думы.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс призывает рижан быть активными, предлагать собственные идеи или голосовать за один из уже выдвинутых вариантов названия. Мэр Риги подчеркивает:
«На мой взгляд, обновленной набережной не хватает одного важного элемента — нового, красивого названия. Учитывая, что променад соединяет садовые участки Луцавсалы с миром знаний и книг в Национальной библиотеке, нам необходимо найти название, которое отражало бы наше национальное богатство — людей, таланты, грамотность, смелость и знания».
До 21 января за предложенные варианты проголосовали или подали свои идеи более 350 жителей Риги. Поданные идеи будут обобщены и оценены, а окончательное решение о названии променада примет Рижская дума.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что набережную на Мукусалас открыли после реконструкции, но часть проблем оставили "на потом".
Обновленный променад на Мукусалас
