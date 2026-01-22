Морозы калечат: в Латвии из-за холода уже проводят ампутации

Медики призывают родственников и соседей быть внимательными и не оставаться равнодушными. В одном из недавних случаев человек погиб, в другом — пациент в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи напоминают: появление покалывания в руках или ногах, а также внезапная потеря подвижности конечностей — повод немедленно обращаться за медицинской помощью.