Морозы калечат: в Латвии из-за холода уже проводят ампутации
Сильные морозы в Латвии уже привели к трагическим последствиям: медики ежедневно выезжают на вызовы с обморожениями, а в Государственном центре ожогов проведены ампутации из-за тяжелого переохлаждения, сообщает передача "Panorāma".
Сильные морозы в Латвии привели к резкому росту числа вызовов скорой помощи. По данным медиков, ежедневно фиксируется от трех до восьми случаев, связанных с обморожениями и общим переохлаждением организма.
Ситуация уже привела к тяжелым последствиям. В Государственном центре ожогов врачи были вынуждены провести несколько ампутаций обеих ног у пациентов с тяжелыми обморожениями.
Особую тревогу у специалистов вызывают бездомные, а также люди, живущие в одиночестве в отдаленных сельских районах. В условиях сильного холода такие жители часто не могут протопить жилье или добраться до магазина за продуктами, что значительно увеличивает риск переохлаждения.
В Службе неотложной медицинской помощи подчеркивают, что переохлаждение может начаться уже через 10–15 минут, если человек одет неподходяще или долго находится на холоде без движения, например после падения.
Медики призывают родственников и соседей быть внимательными и не оставаться равнодушными. В одном из недавних случаев человек погиб, в другом — пациент в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи напоминают: появление покалывания в руках или ногах, а также внезапная потеря подвижности конечностей — повод немедленно обращаться за медицинской помощью.
