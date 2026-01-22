Фактор границы: почему Латвии сложнее всего бороться с обходом антироссийских санкций
В Риге проходит встреча международных экспертов по финансовой разведке. Главная тема — как усилить борьбу с отмыванием преступных средств и схемами обхода санкций. Отдельное внимание уделено Латвии: специалисты отмечают, что прежние модели отмывания денег через банки стали значительно сложнее, но риск не исчез — он сместился в другие каналы, включая криптоинструменты.
Балтийский регион, и особенно Латвия, с 1990-х годов долгое время считались одним из пунктов отмывания денег: через сомнительные банковские структуры легализовывались крупные суммы, связываемые с российскими и другими постсоветскими криминальными группами и коррупционными практиками, сообщают TV3 Ziņas.
По оценкам экспертов, в последние годы российские потоки все чаще уходят из Латвии: контроль в банковском секторе стал заметно жестче. При этом преступные группы адаптируются и выбирают юрисдикции, где контроль слабее. Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис отметил, что преступники ориентируются на международные оценки и составляют собственные «тепловые карты» (heatmaps), показывающие, где барьеры ниже.
Среди направлений, которые сейчас используются активнее, упоминаются Объединенные Арабские Эмираты, Турция, а также Кавказ и Центральная Азия. Деньги, по словам участников дискуссии, нередко не «прячут» в банках, а выводят в активы: недвижимость, предметы роскоши, либо проводят через схемы фиктивной торговли.
Отдельный акцент — на криптовалютах, особенно на «стейбл койнах» (stablecoins), привязанных к доллару. Подчеркивается, что такие инструменты упрощают быстрые переводы крупных сумм между адресами. Представитель Европейской банковской федерации Себастьен Де Бруверс заявил, что мониторинг криптосектора становится приоритетом для международных организаций: в нем есть как добросовестные участники, так и слабые места, которыми пользуются злоумышленники.
Участники обсуждения признают, что в части противодействия отмыванию денег Латвии удалось существенно улучшить ситуацию и укрепить контроль. Однако проблемной зоной остается обход санкций — в том числе из-за географии. Платацис указал, что Латвия является единственной страной ЕС, имеющей границу и с Россией, и с Беларусью, а при неполном закрытии границ риски обхода санкций для страны объективно выше.
Международный эксперт по финансовым преступлениям и комплаенсу Эдвард Конвей, возглавляющий The Wolfsberg Group, заявил, что санкционные меры могут работать эффективнее, если они точнее нацелены на конкретных лиц и компании, а не на целые сектора. По его словам, банкам проще и надежнее отфильтровывать конкретные цели, чем «перекрывать» целые отрасли, что может создавать дополнительные лазейки и побочные эффекты.
Служба финансовой разведки Латвии сообщает о тесной работе с прокуратурой и таможней и о запуске новых уголовных процессов. При этом подчеркивается: значительная часть деталей не раскрывается публично, чтобы не мешать расследованиям — многое станет известно позднее, когда дела дойдут до суда.