Фактор границы: почему Латвии сложнее всего бороться с обходом антироссийских санкций

Международный эксперт по финансовым преступлениям и комплаенсу Эдвард Конвей, возглавляющий The Wolfsberg Group, заявил, что санкционные меры могут работать эффективнее, если они точнее нацелены на конкретных лиц и компании, а не на целые сектора. По его словам, банкам проще и надежнее отфильтровывать конкретные цели, чем «перекрывать» целые отрасли, что может создавать дополнительные лазейки и побочные эффекты.