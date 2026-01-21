Премьер уважает решение Миерини поддержать вручение Трампу Нобелевской премии мира

Миериня считает, что ее подпись под письмом поддержки оправдана, так как "США - стратегический партнер Латвии". Внешняя политика государства в этом вопросе едина, поэтому она сочла нужным откликнуться на просьбу спикера парламента США и подписала письмо в Нобелевский комитет. Миериня не упомянула о согласовании мнений со стратегическими партнерами в Европе. Она знает, что такое письмо также направлено главам парламентов Эстонии и Украины, но не знает, будет ли оно подписано.