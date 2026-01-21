Спикер Сейма Латвии подписала письмо в поддержку выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира
Председатель Сейма Латвии Дайга Миериня подписала письмо с призывом наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира, несмотря на отсутствие согласования с правительством и критику со стороны МИД, сообщает издание Ir.
Издание указывает, что Дайга Миериня подписала письмо, инициированное руководителями парламентов Израиля и США, в котором Нобелевский комитет призывают наградить Дональда Трампа Премией мира. Хотя изначально Миериня утверждала, что подпись была лишь «пробной» и вопрос еще необходимо обсудить с латвийскими внешнеполитическими деятелями, позже она подтвердила, что подписанное письмо уже было отправлено в Израиль.
Решение не было полностью согласовано с премьер-министром, а Миериня признала, что и министр иностранных дел относится к этому критически, отмечает издание. По его данным, в письме Трамп восхваляется как «борец за мир», а также перечисляются несколько международных достижений его администрации.
Подписание письма произошло на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии Гренландии, которые обострили трансатлантическую напряженность. Миериня защищает действия Трампа, подчеркивая его вклад в безопасность Израиля и Европы, а также в способность Украины защищать себя. В вопросе Гренландии, по ее мнению, речь идет об арктической безопасности, а не о территориальных амбициях.