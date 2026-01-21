Ученые изучат содержимое унитазов жителей Латвии. Что они там ищут?
С инициативой систематической проверки сточных вод латвийские ученые приняли участвуют в конкурсе проектов Teaming for Excellence в рамках исследовательской и инновационной рамочной программы Европейского союза «Горизонт Европа». Проект уже прошел первый этап отбора и подан на вторую оценку.
Авторами идеи являются Латвийский центр биомедицинских исследований и обучения в сотрудничестве с Рижским техническим университетом, Научным институтом продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, Европейской лабораторией молекулярной биологии и Университетом Данди.
В настоящее время BIOR уже проводит мониторинг сточных вод в отдельных местах Латвии, в то время как в Рижском техническом университете разработаны инструменты искусственного интеллекта, которые анализируют полученные данные, моделируют последствия загрязнения и помогают принимать более эффективные решения. В рамках проекта планируется объединить этот опыт и знания, чтобы создать постоянный, единый для всей Латвии мониторинг химического состава сточных вод.
Если проект получит поддержку и на втором этапе конкурса, Латвия может стать первой страной в Европе, где в течение шести лет будет внедрена комплексная система анализа сточных вод.
Председатель Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и обучения Янис Кловиньш подчеркивает, что такой проект и комплексный подход позволяют выявлять риски инфекций еще до того, как они становятся заметными в системе здравоохранения.
На практике это было бы особенно важно в случаях антибиотикорезистентности — если в нескольких больницах появились бы трудно поддающиеся лечению бактерии, данные больниц и окружающей среды позволили бы понять, где и как возник этот риск, и своевременно остановить его распространение.
В случае внешней угрозы, например при заражении питьевой воды или окружающей среды бактериями или вирусами, мониторинг позволил бы моментально предупредить общество и защитить людей.
Если проект победит в конкурсе Teaming for Excellence, Латвия сможет привлечь 15 миллионов евро финансирования Европейского союза.
