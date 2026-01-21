Ученые изучат содержимое унитазов жителей Латвии. Что они там ищут?

В настоящее время BIOR уже проводит мониторинг сточных вод в отдельных местах Латвии, в то время как в Рижском техническом университете разработаны инструменты искусственного интеллекта, которые анализируют полученные данные, моделируют последствия загрязнения и помогают принимать более эффективные решения. В рамках проекта планируется объединить этот опыт и знания, чтобы создать постоянный, единый для всей Латвии мониторинг химического состава сточных вод.