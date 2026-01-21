Даже на фоне жителей республик бывшего СССР население Латвии выделяется объемом выпиваемого алкоголя
Исследовательская организация World Population Review определила самые пьющие и самые трезвые страны планеты.
Как следует из отчёта, среди постсоветских стран больше всего алкоголя год выпивают в Грузии (15,5 литра на человека). Меньше всего — в Таджикистане (0,7 литра). В Казахстане этот показатель составляет 5,4 литра, в России — 10,5 литра. Среди стран СНГ наибольший показатель в 11,4 литра — в Беларуси.
Пальма первенства по количеству выпитого спиртного в мире принадлежит Румынии с показателем 17,1 литра, на втором месте — Грузия (15,5 литра), тройку замыкает Латвия (14,7 литра). В первой пятёрке также Молдова (14,1 литра) и Чехия (13,7 литра).
Таким образом, Латвия по объему выпиваемого алкоголя находится на втором месте среди республик бывшего СССР, и на третьем месте во всем мире.
По некоторым странам, к примеру, таким как Саудовская Аравия, Афганистан или Бангладеш, данные о потреблении алкоголя отсутствуют.
Минимальные показатели в 0,1 литра в год зафиксированы в Египте, Пакистане, Индонезии, а также Иране, Сирии и Кувейте.
