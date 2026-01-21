Даже на фоне жителей республик бывшего СССР население Латвии выделяется объемом выпиваемого алкоголя

Как следует из отчёта, среди постсоветских стран больше всего алкоголя год выпивают в Грузии (15,5 литра на человека). Меньше всего — в Таджикистане (0,7 литра). В Казахстане этот показатель составляет 5,4 литра, в России — 10,5 литра. Среди стран СНГ наибольший показатель в 11,4 литра — в Беларуси.