В латвийской медицине все сильнее разница в оплате, из-за которой одни пациенты становятся "выгоднее" других
За одну и ту же работу оплата врачам может отличаться до трех раз — так происходит, когда медик принимает пациентов по государственным квотам и параллельно оказывает платные услуги. Национальная служба здравоохранения (NVD) признает: значительная часть тарифов устарела, но предупреждает, что повышение гос-тарифов может подтолкнуть клиники поднять и цены на платные услуги.
Радиолог Илзе рассказала, что основная часть ее дохода сейчас идет от платных пациентов, потому что разница в оплате слишком велика. По ее словам, за УЗИ брюшной полости пациенту NVD учреждение получает от государства 16,53 евро, и врачу после удержаний остается около 4 евро. Платный пациент платит 60 евро, и врачу приходит 14,70 евро. Обычно, отмечает она, специалисты получают примерно треть от стоимости обследования (реже — до 50%).
Илзе считает, что низкие гостарифы демотивируют: если за час принять трех пациентов NVD, врачу на счет может прийти около 12 евро, тогда как работа с платными пациентами дает около 44 евро. Из-за этого часть врачей отказывается от пациентов по квотам и работает только в платном сегменте, хотя многие клиники требуют брать и пациентов NVD или дежурить — как условие трудоустройства.
В NVD заявляют, что в отдельных сферах тарифы достаточно конкурентоспособны, но «догонять» инфляцию государство не может без дополнительного финансирования. В службе признают устаревание тарифов и говорят о пересмотре вторичной помощи. При этом представитель NVD сомневается, что повышение тарифов автоматически сократит очереди: проблему, по ее словам, во многом определяет нехватка кадров. Сейчас NVD совместно с медучреждениями работает над расчетом реальной себестоимости услуг, чтобы в будущем обсуждать оплату, опираясь на фактические расходы.
В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что тарифы нужно пересматривать комплексно: в платном секторе УЗИ нередко стоит в два-три раза дороже, чем государство может компенсировать. В министерстве также допускают стратегический переход к модели «платить за результат», а не за количество манипуляций — то есть оплачивать весь эпизод лечения пациента, а не каждую процедуру по отдельности. Илзе предупреждает: молодые врачи при таких доходах могут не захотеть работать в системе, потому что им нужно обеспечивать кредиты и семьи.