В Эстонии отказались закрывать свои загрязняющие атмосферу электростанции

Говоря о социально-экономических последствиях энергетического перехода для Ида-Вирумаа, Михал признал значимость проблемы и подчеркнул, что государство уже много лет инвестирует в диверсификацию экономики региона. По его словам, в 2014–2020 годах в Ида-Вирумаа было направлено около полумиллиарда евро инвестиций из публичных средств в рамках политики справедливого перехода.