В Эстонии отказались закрывать свои загрязняющие атмосферу электростанции
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что сланцевые электростанции не будут закрыты до тех пор, пока в стране не появятся новые управляемые энергетические мощности. Об этом сообщает rus.err.ee.
Отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу, Михал подчеркнул, что в планах правительства нет противоречий: старые мощности будут использоваться до момента, когда новые источники энергии будут надежно введены в эксплуатацию.
"Пока новых мощностей нет, используются старые - это здравый и рациональный подход", - отметил премьер-министр.
Говоря о социально-экономических последствиях энергетического перехода для Ида-Вирумаа, Михал признал значимость проблемы и подчеркнул, что государство уже много лет инвестирует в диверсификацию экономики региона. По его словам, в 2014–2020 годах в Ида-Вирумаа было направлено около полумиллиарда евро инвестиций из публичных средств в рамках политики справедливого перехода.
Премьер-министр отметил, что будущее региона связано с появлением новых современных производств и инвестиций. В качестве примеров он назвал промышленный завод NEO, предприятия металлургического сектора, а также возможный проект биорафинировочного завода, который планирует компания VKG. Окончательные решения по таким проектам, подчеркнул Михал, остаются за бизнесом.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что энергетика в Латвии признана более продвинутой, чем в Германии, Финляндии и Нидерландах.