Прецедент: Германия не пустила российский танкер в Балтийское море

В декабре 2025 года судно вышло из Балтики к Турции. 11 января снова вернулось в Балтийское море, и, после того, как федеральная полиция ФРГ отказала Tavian во входе в немецкие воды, развернулось на север в сторону Норвежского моря. Оттуда недалеко до Мурманска – еще одного российского нефтяного порта, заметили журналисты.