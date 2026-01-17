Иллюстративное фото.
Сегодня 16:44
Прецедент: Германия не пустила российский танкер в Балтийское море
Германия отказала во входе в Балтийское море танкеру Tavian под флагом Камеруна, который связывают с российским "теневым флотом". Как сообщает "Настоящее время", об этом пишут Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR. Вероятно, это прецедент для российского "теневого флота".
Tavian называют "танкером-зомби": судно неоднократно меняло название и идентификационные данные. Немецкие пограничники заподозрили, что у судна ложный флаг и поддельный IMO-номер. Как выяснили немецкие специалисты, Tavian является танкером Tia, внесенным в санкционный список США и United Against Nuclear Iran. Судну 27 лет, и это один из старейших крупных нефтяных танкеров, все еще остающихся в эксплуатации.
В декабре 2025 года судно вышло из Балтики к Турции. 11 января снова вернулось в Балтийское море, и, после того, как федеральная полиция ФРГ отказала Tavian во входе в немецкие воды, развернулось на север в сторону Норвежского моря. Оттуда недалеко до Мурманска – еще одного российского нефтяного порта, заметили журналисты.