Назвал работу "кринжовой": художественного руководителя театра Dailes обвинили в публичном унижении

"Он начал с замечания, нет, скорее с комплимента работе Яниса Знотиньша, а затем сразу же довольно быстро перешёл к публичному унижению моей работы в принципе. Он сказал, что она не соответствует стандартам театра, что её невозможно исправить, что она создана в "кринжовой" эстетике. Хотя, надо сказать, со стандартами театра Dailes никто меня не знакомил. У меня более 16 лет опыта в этой профессии, и это первый раз, когда я сталкиваюсь с подобной ситуацией", - рассказывает Юлия Бондаренко.