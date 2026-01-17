Сегодня латвийцы отрабатывают длинные новогодние выходные
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Сегодня латвийцы отрабатывают длинные новогодние выходные

В Латвии сегодня действует перенесённый рабочий день — его переместили со 2 января, чтобы оптимизировать график и обеспечить более гибкое распределение труда и отдыха в 2026 году.

Сегодняшний день в государственных и муниципальных учреждениях является перенесенным рабочим днем, согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2026 году".

Рабочий день перенесен со 2 января.

Постановление Кабинета министров распространяется на органы государственного управления, финансируемые из государственного бюджета, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем муниципалитетам, предприятиям и организациям рекомендовано учитывать перенос рабочего дня при планировании работы и отдыха.

Цель переноса рабочих дней - более гибкая и эффективная организация рабочего времени и времени отдыха.

