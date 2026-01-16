Латвийским больницам опять дадут мало денег - жителей страны ждет урезание доступной медпомощи
Объединение центров регионального развития и самоуправлений (Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība, RACA) направило министру здравоохранения Хосаму Абу Мери официальное письмо с призывом к срочной встрече в связи с планируемым в этом году существенным сокращением финансирования региональных больниц.
Самоуправления выражают обеспокоенность информацией, предоставленной больницам Министерством здравоохранения, согласно которой финансирование стационарных услуг для региональных больниц может быть значительно уменьшено.
По мнению самоуправлений, такое решение создает прямые риски доступности медицинской помощи в регионах, ставит под угрозу уже осуществленные инвестиции в развитие больниц и может привести к оттоку медицинского персонала из регионов. Одновременно это увеличит поток пациентов в Ригу и еще больше нагрузит университетские больницы.
Объединение также указывает на противоречие между фактически предлагаемым сокращением финансирования и публично озвученной позицией министерства о том, что реформа сети больниц реализуется поэтапно и в 2026 году не должна оказывать существенного негативного влияния на бюджеты больниц.
Руководители самоуправлений призывают министерство к диалогу, чтобы совместно оценить ситуацию, ее влияние на пациентов и медиков, а также найти сбалансированные решения, обеспечивающие равный и доступный уровень здравоохранения по всей Латвии.
Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс на этой неделе на заседании подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению также выразил обеспокоенность значительным сокращением финансирования в ряде лечебных учреждений, в том числе в Цесисе, Вентспилсе и Мадоне.
