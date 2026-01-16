В минувшем году жители Латвии основательно обновили свой автопарк
В Латвии в прошлом году была проведена первичная регистрация 64 887 легковых автомобилей, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют обобщенные данные Дирекции безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD).
Также в прошлом году были зарегистрированы 9601 грузовой автомобиль, что на 1,7% больше по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, 245 автобусов, что почти в два раза меньше, а также 4059 мотоциклов и трициклов, что на 8,1% меньше, чем в 2024 году.
Первичная регистрация в прошлом году была проведена также для 1301 мопеда, что на 5,5% меньше, чем в 2024 году, 95 квадрациклов, что в 3,3 раза меньше, а также 7589 прицепов и полуприцепов, что на 2,7% больше, чем в 2024 году.
Таким образом, в прошлом году в Латвии в общей сложности впервые были зарегистрированы 87 777 транспортных средств, что на 8% больше, чем в 2024 году.
В 2024 году в Латвии впервые были зарегистрированы 81 280 транспортных средств, что было на 6,1% меньше, чем в 2023 году. В том числе были зарегистрированы 57 873 легковые автомобили.
