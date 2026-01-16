В минувшем году жители Латвии основательно обновили свой автопарк

Также в прошлом году были зарегистрированы 9601 грузовой автомобиль, что на 1,7% больше по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, 245 автобусов, что почти в два раза меньше, а также 4059 мотоциклов и трициклов, что на 8,1% меньше, чем в 2024 году.