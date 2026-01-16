Служить бы рад: добровольцы завалили заявлениями призывные участки латвийской армии

В июльском призыве 2026 года для прохождения 11-месячной военной службы требуется 1470 молодых людей, которые будут исполнять служебные обязанности в подразделениях Национальных вооруженных сил. В свою очередь в 2026 году на пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно могут подать заявку до 700 молодых людей.