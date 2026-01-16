Служить бы рад: добровольцы завалили заявлениями призывные участки латвийской армии
14 января этого года завершилась добровольная подача заявок на летний призыв 2026 года в государственную службу обороны, который начнется 17 июля. Послужить стране вызвалось рекордное на данный момент число добровольцев — 1560 граждан Латвии, что почти в два раза больше, чем откликнулось на призыв 2025 года.
Из вышеуказанных добровольцев на 11-месячную службу в рамках летнего призыва 2026 года в подразделениях Национальных вооруженных сил подали заявки 1503 человека — 1457 мужчин и 46 женщин.
В свою очередь на пятилетнюю службу в рамках государственной службы обороны в Земессардзе добровольно записались 57 граждан Латвии, из которых 56 мужчин и одна женщина.
В настоящее время проводится оценка соответствия добровольцев требованиям службы. В случае нехватки призывников отбор по принципу случайности будет организован 21 января.
В июльском призыве 2026 года для прохождения 11-месячной военной службы требуется 1470 молодых людей, которые будут исполнять служебные обязанности в подразделениях Национальных вооруженных сил. В свою очередь в 2026 году на пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно могут подать заявку до 700 молодых людей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Минобороны Латвии обратилось с заявлением к молодым людям страны. И его, похоже, услышали.