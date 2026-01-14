С 15 января проезд на региональных поездах и автобусах подорожает.
В Латвии
Сегодня 14:36
С 15 января в Латвии вырастут цены на билеты междугородных автобусов и поездов
Начиная с 15 января 2026 года повысится стоимость проезда в региональном общественном транспорте — автобусах и поездах.
С 15 января в региональном общественном транспорте вырастут цены на билеты. Тарифы на железнодорожные перевозки в среднем увеличатся на 6,6%, на автобусные — примерно на 7,5%.
Примеры:
- билет на поезде по маршруту Рига–Сигулда вырастет с 2,5 до 2,8 евро;
- билет Рига–Даугавпилс подорожает с 8,7 до 9,9 евро (+1,2 евро);
- билет на автобус Рига–Лиепая вырастет с 10,4 до 10,6 евро (+0,20 евро), билет на поезд по тому же маршруту — также на 20 центов;
- билеты на электропоезда в зоне А (в пределах Риги) останутся на прежнем уровне — 1,5 евро.