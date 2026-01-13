Все не слава Богу: экономист рассказал, почему цены в Латвии все ползут и ползут вверх
"В декабре по сравнению с ноябрем уровень потребительских цен снизился на 0,1 процента. Наибольшее влияние на снижение цен оказали алкоголь, а также одежда и обувь. При этом выросли цены на товары и услуги, связанные с транспортом, а также плата за жилье", - сообщает в своем комментарии экономист Дайнис Гашпуйтис.
"В январе ожидается привычный рост ценового уровня из-за пересмотра налогов и тарифов. Однако темпы инфляции постепенно продолжат замедляться", - указывает экономист.
Он полагает, что тенденции на энергетическом рынке были благоприятными, и в среднесрочной перспективе есть основания ожидать их продолжения. Тем не менее риски, которые в этом ценовом контексте регулярно упоминаются, в последние дни вновь привели к росту цен как на нефть, так и на газ. На нефтяные цены повлияли угрозы торговым партнерам Ирана по поставкам нефти, а погодные условия в сочетании с относительно низкими запасами в Европе вызвали реакцию и со стороны цен на газ. В начале года влияние этих факторов может замедлить нисходящую тенденцию инфляции, однако в среднесрочной перспективе она сохранится.
"Наиболее значимой причиной резкого роста цен в прошлом году было существенное подорожание продуктов питания. Индекс цен на продовольствие ФАО в декабре продолжил снижаться, обозначив уже продолжающийся несколько месяцев спад. Снижение было в основном обусловлено более низкими ценами на молочные продукты, мясо и растительные масла, тогда как рост цен на зерновые лишь частично компенсировал это падение. В целом давление со стороны цен на продовольствие в мире ослабевает, и это должно отразиться и в магазинах Латвии".
"В то же время, вслед за ростом заработной платы внутри страны, более быстрый рост будет наблюдаться в прейскурантах на услуги. Поэтому в первые месяцы года годовая инфляция будет замедляться, и в целом в этом году она прогнозируется на уровне 2,4 процента", - заключает эксперт.
