Рынок пива в Латвии сокращается, а цены растут: 1 марта магазины перепишут ценники
В 2026 году цены на пиво и другие напитки в латвийской рознице, вероятнее всего, вырастут умеренно: производители говорят о росте затрат на сырье, энергию, упаковку и логистику, а также о повышении отраслевых платежей в депозитной системе и предстоящем увеличении акциза с 1 марта. При этом рынок пива в Латвии продолжает сокращаться, что усиливает давление на производителей.
Латвийская пивоваренная отрасль в 2026 году прогнозирует умеренный рост розничных цен на пиво и другие напитки, сообщил агентству LETA председатель правления Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш.
Он отметил, что производители сейчас находятся на распутье: с одной стороны растут производственные затраты, с другой — рынок пива в Латвии продолжает сокращаться. Такое сочетание создает серьезное давление на производителей и вынуждает пересматривать прежние планы по ценам и инвестициям.
Лининьш подчеркнул, что в последние годы отрасль сталкивается с существенным ростом расходов. Влияние климата и глобальных событий отражается на ценах сырья — в том числе дорожают солод и хмель. Одновременно растут цены на энергоресурсы, увеличиваются затраты на упаковку, логистику и другие услуги, а значимой статьей расходов остается рабочая сила.
По словам Лининьша, местные производители пива целенаправленно инвестируют в энергоэффективность, сокращение потребления воды, упаковочные решения, снижение отходов и уменьшение выбросов углекислого газа. Эти вложения являются долгосрочным вкладом в интересах общества и окружающей среды, однако увеличивают финансовую нагрузку на предприятия.
Лининьш также отметил, что депозитная система в Латвии является успешным примером экономики замкнутого цикла, и производители пива и напитков поддерживали ее с первого дня.
При этом он обратил внимание, что с 1 января 2026 года увеличилась плата за участие для производителей напитков: для одноразовой стеклянной упаковки — на 0,8%, для многоразовой стеклянной упаковки универсального дизайна — на 16,5%, а для индивидуальной многоразовой стеклянной упаковки — на 4,5%.
Он сообщил, что с 1 марта 2026 года вступит в силу повышение акцизного налога, и в ситуации, когда рынок уже сокращается, а издержки растут, это дополнительно усиливает давление на отрасль.
Лининьш, ссылаясь на данные Службы госдоходов (VID), указал, что рынок пива в Латвии уже несколько лет находится в снижении. На падение потребления влияет ряд факторов: меняются привычки потребителей, растет чувствительность к ценам, а также усиливается конкуренция со стороны других категорий напитков.
По данным VID, за десять месяцев 2025 года в Латвии произведено 61,129 млн литров пива — на 7,5% меньше, чем за десять месяцев 2024 года. В целом для потребления было передано 102,35 млн литров пива, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Существенно снизился и экспорт пива — на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Таким образом, отрасль находится в сложной ситуации: производители вынуждены пересматривать цены на продукцию и тщательно взвешивать инвестиционные планы. Давление затрат происходит в момент, когда потребление падает, а значит, выросшие издержки невозможно легко компенсировать без влияния на конечную цену, резюмировал Лининьш.