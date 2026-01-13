Рынок пива в Латвии сокращается, а цены растут: 1 марта магазины перепишут ценники

По данным VID, за десять месяцев 2025 года в Латвии произведено 61,129 млн литров пива — на 7,5% меньше, чем за десять месяцев 2024 года. В целом для потребления было передано 102,35 млн литров пива, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Существенно снизился и экспорт пива — на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Таким образом, отрасль находится в сложной ситуации: производители вынуждены пересматривать цены на продукцию и тщательно взвешивать инвестиционные планы. Давление затрат происходит в момент, когда потребление падает, а значит, выросшие издержки невозможно легко компенсировать без влияния на конечную цену, резюмировал Лининьш.