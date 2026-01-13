Появилась информации об удивительном открытии, которое может перевернуть ракетостроение

Также ученый подчеркнул, что новый механизм позволяет объекту двигаться, изменяя свой центр масс без выброса какого-либо вещества (топлива, газа и т.д.). В издании отметили, что если этот принцип будет подтвержден, он станет значительным сдвигом в современной физике и откроет новые возможности для космических полетов.