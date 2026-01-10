"Не переоценивайте свои силы": PTAC обращается к любителям зимнего спорта

Учитывая, что лыжные трассы посещают как новички, так и дети, PTAC рекомендует перед катанием на лыжах или санках обеспечить соответствующее защитное снаряжение. У детей независимо от возраста и выбранного вида спорта на голове должен быть защитный шлем, также необходимы защита рук, ног и спины, чтобы уберечься от вывихов и переломов.