"Не переоценивайте свои силы": PTAC обращается к любителям зимнего спорта
Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает жителей быть особенно внимательными на лыжных трассах и катках, напоминая о важности защитного снаряжения, исправного инвентаря и соблюдения правил.
В учреждении указывают, что причиной травм часто является невнимательность самих людей или недостаточные навыки, а за детьми до семи лет необходимо постоянно присматривать. Согласно информации Детской клинической университетской больницы, большая часть травм, полученных детьми, связана со столкновениями с препятствиями или травмами на льду.
Учитывая, что лыжные трассы посещают как новички, так и дети, PTAC рекомендует перед катанием на лыжах или санках обеспечить соответствующее защитное снаряжение. У детей независимо от возраста и выбранного вида спорта на голове должен быть защитный шлем, также необходимы защита рук, ног и спины, чтобы уберечься от вывихов и переломов.
PTAC отмечает, что несчастные случаи могут происходить и из-за неправильного или изношенного инвентаря, поэтому исправность снаряжения имеет существенное значение для безопасности лыжников, сноубордистов и конькобежцев. PTAC призывает убедиться, что инвентарь находится в исправном состоянии, не переоценивать свои и детские возможности и использовать на трассах и катках инвентарь только по назначению.
Также PTAC указывает, что необходимо соблюдать правила порядка на катках и лыжных трассах, например правила пользования подъемниками, соблюдение соответствующей дистанции и предупреждающих знаков. PTAC разъясняет, что следует соблюдать условия безопасного катания на лыжах и коньках, уделяя особое внимание движущимся впереди.
В случае травм необходимо немедленно звонить по номеру 113.