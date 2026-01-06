В Латвии резко выросла стоимость электроэнергии. Специалисты объяснили причину
На прошедшей неделе оптовые цены на электроэнергию в Северном регионе и странах Балтии существенно выросли из-за резкого увеличения потребления электроэнергии. Рост спроса был обусловлен самой холодной неделей этой зимы, при этом увеличение выработки ветровых электростанций оказалось недостаточным, чтобы компенсировать повышенное потребление и сдержать рост цен.
Системная цена Nord Pool выросла до 63,40 EUR/MWh, что на 65 % больше по сравнению с предыдущей неделей, когда она составляла 38,34 EUR/MWh.
В Латвии средняя недельная цена на электроэнергию увеличилась на 40 % и достигла 73,65 EUR/MWh по сравнению с 52,53 EUR/MWh неделей ранее.
В Эстонии цена на электроэнергию выросла на 63 % по сравнению с предыдущей неделей и достигла 73,49 EUR/MWh против 44,99 EUR/MWh. В Литве цена увеличилась на 32 % по сравнению с предыдущей неделей и составила 69,36 EUR/MWh против 52,53 EUR/MWh.
В Германии средняя цена составила 73,85 EUR/MWh, что на 11 % меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда она была 83,02 EUR/MWh, а в Польше — 80,5 EUR/MWh по сравнению с 101,07 EUR/MWh неделей ранее.
Выработка ветровых электростанций в регионе Nord Pool выросла на 7 %, а в странах Балтии — на 32 % по сравнению с предыдущей неделей. В то же время в Северных странах доступность атомных электростанций на прошедшей неделе увеличилась на 3 % и достигла уровня 94 %.
Ранее Otkrito.lv опубликовал мнение эксперта, который объяснил, что будет с ценами на электроэнергию в Латвии в 2026 году.