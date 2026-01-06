В Латвии резко выросла стоимость электроэнергии. Специалисты объяснили причину

Выработка ветровых электростанций в регионе Nord Pool выросла на 7 %, а в странах Балтии — на 32 % по сравнению с предыдущей неделей. В то же время в Северных странах доступность атомных электростанций на прошедшей неделе увеличилась на 3 % и достигла уровня 94 %.