"У них президент - Путин": бывший глава МВД заявил, что 30 лет интеграции в Латвии не сработали
Бывший глава МВД Марис Гулбис заявил, что в Пурвциемсе и Плявниеках часть людей живет так, будто президент у них другой. И предложил простой способ это проверить.
Рассуждая о районах Риги, например о жителях Пурвциемса и Плявниеков, у значительной части из них сейчас «президент страны» — это Владимир Путин, а не Эдгар Ринкевич. Такое мнение в передаче TV24 «Preses klubs» высказал Марис Гулбис, предприниматель, министр внутренних дел (2002–2004). Гулбис возражает политологу Андрису Кудорсу: «Если он говорит, что удалось остановить российскую пропаганду, то ответ на это — факт: запускает ли кто-то в микрорайонах салют в канун Нового года в 23.00. Тогда совершенно ясно видно преобладающее настроение в латвийском обществе!»
По словам предпринимателя, это результат неудачной 30-летней политики интеграции: чего только у нас не было, мы потратили миллионы, но так и не смогли интегрировать этих людей в общество Латвии. В качестве хорошего примера Гулбис приводит футбольную среду, особенно в начале 90-х: она была русскоязычной, но со временем дела пошли лучше, начали забивать голы, люди интегрировались, и общество тоже стало поддерживать футбол — в то время как баскетбол всегда был латышским видом спорта.