"У них президент - Путин": бывший глава МВД заявил, что 30 лет интеграции в Латвии не сработали

По словам предпринимателя, это результат неудачной 30-летней политики интеграции: чего только у нас не было, мы потратили миллионы, но так и не смогли интегрировать этих людей в общество Латвии. В качестве хорошего примера Гулбис приводит футбольную среду, особенно в начале 90-х: она была русскоязычной, но со временем дела пошли лучше, начали забивать голы, люди интегрировались, и общество тоже стало поддерживать футбол — в то время как баскетбол всегда был латышским видом спорта.