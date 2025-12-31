Уже завтра Болгария станет 21-й страной в еврозоне и лишится национальной валюты
Болгария в полночь перейдет на евро, завершив эпоху национального лева, однако на фоне политического кризиса и протестов части общества есть опасения по поводу роста цен и дальнейшей нестабильности.
В полночь болгары попрощаются не только с 2025 годом, но и с национальной валютой - левом. История болгарского лева длиннее, чем история латышского лата, который был введен в 1922 году и являлся официальным средством платежа до оккупации в 1940 году, а затем восстановлен в 1993 году и существовал до 2014 года. В свою очередь, происхождение болгарского лева можно проследить до 1880 года, и он был официальным средством платежа в течение 145 лет - несмотря на все изменения в политике властей и дизайне, название валюты не менялось.
27 мая 2022 года правительство Болгарии одобрило план введения евро 1 июля 2024 года, однако его реализация была отложена на 1 января 2026 года.
В то время как правительство поддерживает переход на единую валюту Европейского союза (ЕС), надеясь, что это укрепит экономику, усилит связи с Западом и защитит от влияния России, не все этим довольны. Недавно Болгарию охватили антикоррупционные протесты, которые привели к падению консервативного правительства, и стране придется проводить уже восьмые выборы за последние пять лет. Премьер-министр Росен Желязков, продолжающий исполнять обязанности, во вторник все же выразил уверенность, что его правительству удалось проделать важную работу.