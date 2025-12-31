Уже завтра Болгария станет 21-й страной в еврозоне и лишится национальной валюты

В полночь болгары попрощаются не только с 2025 годом, но и с национальной валютой - левом. История болгарского лева длиннее, чем история латышского лата, который был введен в 1922 году и являлся официальным средством платежа до оккупации в 1940 году, а затем восстановлен в 1993 году и существовал до 2014 года. В свою очередь, происхождение болгарского лева можно проследить до 1880 года, и он был официальным средством платежа в течение 145 лет - несмотря на все изменения в политике властей и дизайне, название валюты не менялось.