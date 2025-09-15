Накануне вступления в еврозону болгары испугались банкноты в 50 евро - увидели там дьявола
Европейский центральный банк не ожидал, что в Болгарии, где уже готовятся к вступлению в еврозону, жители найдут на 50-евровой купюре знаки сатанинского заговора.
Суть проблемы удивительна: оказывается, достаточно сложить купюру и поднести к зеркалу — и перед вами предстанет рогатый демон. Всё это больше похоже на уроки «оригами для начинающих», чем на серьезные доводы происков сатанистов, но в соцсетях идея прижилась. Особенно в религиозных сообществах, где, по-видимому, евро воспринимается не как единая валюта, а как единый портал в ад. На выходных в Болгарии, которая должна присоединиться к еврозоне в 2026 году, даже прошли массовые митинги против введения евро. Протестующие требовали отставки правительства, очевидно опасаясь, что первая зарплата в евро будет сопровождаться лично Люцифером.
Billete de 50 Euros, muestra Baphomet oculto.— 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) July 17, 2025
Las élites satánicas adoran Baphomet. 🎯 pic.twitter.com/6CBKaAicDe
В результате в странную ситуацию пришлось вмешаться Европейскому центробанку, где болгарам терпеливо объяснили, что никакого дьявола на банкнотах нет: «Дизайн основан на теме "Эпохи и стили". На лицевой стороне — окна и двери, на оборотной — мосты. Другие изображения, возникающие при сгибании и зеркальных экспериментах, случайны и к нашему дизайну отношения не имеют».
То есть мосты символизируют общение между народами, а не удобные рога для дьявола. Но убедят ли эти слова евроскептиков из Болгарии?