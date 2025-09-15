Накануне вступления в еврозону болгары испугались банкноты в 50 евро - увидели там дьявола

Суть проблемы удивительна: оказывается, достаточно сложить купюру и поднести к зеркалу — и перед вами предстанет рогатый демон. Всё это больше похоже на уроки «оригами для начинающих», чем на серьезные доводы происков сатанистов, но в соцсетях идея прижилась. Особенно в религиозных сообществах, где, по-видимому, евро воспринимается не как единая валюта, а как единый портал в ад. На выходных в Болгарии, которая должна присоединиться к еврозоне в 2026 году, даже прошли массовые митинги против введения евро. Протестующие требовали отставки правительства, очевидно опасаясь, что первая зарплата в евро будет сопровождаться лично Люцифером.