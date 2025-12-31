Иллюстративное фото.
Сегодня 09:22
Иностранцев засадят за учебники: в соседней с Латвией стране взялись за укрепление госязыка
В Литве в январе вступает в силу требование, согласно которому иностранцы, работающие в сфере услуг, должны владеть государственным языком. Об этом сообщает rus.err.ee.
"Мы проверяем двумя способами: один – это плановая проверка, проводимая на основании утвержденных у нас факторов риска, а другой – по жалобам", – сказал в эфире радио LRT глава Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.
"Мы будем проверять документы, поскольку языковая инспекция пока не имеет права на месте проверять знание языка. Мы будем стремиться получить такое право", – отметил он.
По его словам, сейчас в среднем поступает одна жалоба в неделю, однако готовятся и к тому, что после 1 января их может стать больше.
