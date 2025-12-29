За книгами на русском на Гертрудес можно не приходить: Polaris объявил о закрытии магазина в центре Риги

Книжная сеть Polaris объявила о закрытии своего магазина по адресу Гертрудес, 7. Как сообщили представители компании в социальных сетях, филиал прекратит работу с 1 января 2026 года. Магазин существовал 25 лет, а еще раньше на этом же месте долгие годы работал известный рижанам магазин «Русская книга».