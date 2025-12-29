За книгами на русском на Гертрудес можно не приходить: Polaris объявил о закрытии магазина в центре Риги
На фоне обсуждений о росте налоговой нагрузки на книги и печатную продукцию в Латвии книжная сеть Polaris сообщила о закрытии одного из своих старейших магазинов в Риге, проработавшего четверть века.
Книжная сеть Polaris объявила о закрытии своего магазина по адресу Гертрудес, 7. Как сообщили представители компании в социальных сетях, филиал прекратит работу с 1 января 2026 года. Магазин существовал 25 лет, а еще раньше на этом же месте долгие годы работал известный рижанам магазин «Русская книга».
В сообщении отмечается, что это решение стало прощанием с историческим местом, сыгравшим заметную роль в книжной жизни города. Представители сети поблагодарили всех покупателей, которые приходили туда на протяжении многих лет.
При этом в Polaris подчеркнули, что остальные магазины сети продолжат работу, и их закрытие не планируется. Ближайший к Гертрудес филиал находится в торговом центре Origo, где, по словам компании, представлен значительно более широкий ассортимент книг. Актуальные адреса магазинов доступны на официальном сайте сети.
Закрытие одного из старейших книжных магазинов происходит на фоне более широких дискуссий о положении книжного рынка в Латвии, в том числе в условиях увеличения налогов на книги и печатную продукцию на русском языке.