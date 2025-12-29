Компания Bolt обратилась с важным сообщением к своим клиентам
Услуги каршеринга Bolt Drive и проката электросамокатов Bolt будут недоступны с 31 декабря с 23.30 до 1 января 7.00. Об этом сообщает компания Bolt, призывая пользователей быть ответственными, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и в качестве основного средства передвижения выбирать такси или общественный транспорт.
«Нашим приоритетом является безопасность клиентов и всех участников дорожного движения, поэтому с целью снизить потенциальные риски аварий мы ограничим доступность сервиса Bolt Drive в новогоднюю ночь. Призываем жителей отнестись с пониманием и при необходимости заранее забронировать автомобиль в приложении Bolt», — сообщил руководитель Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс.
Пользователи, которые забронируют автомобиль Bolt Drive до 31 декабря 23.30, смогут продолжить начатую поездку. В то же время без предварительного бронирования автомобили для краткосрочного использования в указанный период будут недоступны.
В целях безопасности во время праздничных мероприятий также будет ограничена услуга проката электросамокатов. Пользователей призвали не забывать об альтернативных способах передвижения, включая общественный транспорт, который в новогоднюю ночь будет курсировать значительно чаще.
