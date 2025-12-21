Выяснилось, что большинство жителей Латвии на праздники никуда не поедут. Причина банальна
Опрос жителей показал, что 59 процентов населения Латвии проведут Рождество и Новый год дома и никуда не поедут, в то время как 27 процентов планируют навестить друзей и родственников в Латвии.
Часть респондентов собирается посетить рождественские ярмарки в Европе или отправиться в более экзотические направления, однако общая тенденция свидетельствует о том, что люди хотят провести конец года дома, следует из опроса, проведенного компанией EconomyBookings.
Как показывают данные опроса, схожая ситуация наблюдается и в других странах Балтии. В Литве 52 процента жителей проведут праздники дома, а 36 процентов навестят друзей и родственников в Литве, тогда как в Эстонии 64 процента останутся дома, а почти треть отправится к близким людям, не выезжая за пределы страны. В целом в странах Балтии более половины жителей планируют провести праздничный период конца года дома, а поездки за границу выбирает сравнительно меньшая часть общества.
Эксперты отмечают, что решение жителей оставаться дома в праздничный период определяется как экономической ситуацией, так и желанием сократить праздничные расходы, а также растущим интересом к более спокойному и семейному формату проведения конца года.
