Выяснилось, что большинство жителей Латвии на праздники никуда не поедут. Причина банальна

Как показывают данные опроса, схожая ситуация наблюдается и в других странах Балтии. В Литве 52 процента жителей проведут праздники дома, а 36 процентов навестят друзей и родственников в Литве, тогда как в Эстонии 64 процента останутся дома, а почти треть отправится к близким людям, не выезжая за пределы страны. В целом в странах Балтии более половины жителей планируют провести праздничный период конца года дома, а поездки за границу выбирает сравнительно меньшая часть общества.