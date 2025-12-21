Все больше жителей Латвии берут машины в кредит. Почему они выбирают разные условия?

Финансовый лизинг, в свою очередь, предусматривает полную выплату стоимости транспортного средства, и по завершении срока договора автомобиль становится собственностью клиента. В этом случае ежемесячные платежи обычно выше, так как покрывается вся цена автомобиля, зато у клиента нет ограничений по пробегу и есть полная свобода в использовании и доработке автомобиля. Финансовый лизинг чаще выбирают для покупки подержанных автомобилей или в тех случаях, когда транспортное средство планируется использовать в долгосрочной перспективе.