Все больше жителей Латвии берут машины в кредит. Почему они выбирают разные условия?
Оперативный лизинг становится ведущим способом финансирования автомобилей в сегменте новых машин, сообщает Citadele Leasing.
Данные за текущий год показывают, что 72 процента частных лиц, приобретая совершенно новые автомобили, выбирают оперативный лизинг, тогда как финансовый лизинг используют 28 процентов клиентов.
Оперативный и финансовый лизинг существенно различаются как по вопросу собственности, так и по обязательствам клиента. Оперативный лизинг работает как аренда: автомобиль на протяжении всего срока договора принадлежит лизинговой компании, а клиент платит за его использование. По окончании срока договора транспортное средство передается обратно автодилеру по заранее согласованной остаточной стоимости, при этом сохраняется возможность выкупить автомобиль у лизинговой компании, в том числе перейдя на финансовый лизинг.
Оперативный лизинг, как правило, предусматривает определенный прогнозируемый лимит пробега, например 15–20 тысяч километров в год.
Финансовый лизинг, в свою очередь, предусматривает полную выплату стоимости транспортного средства, и по завершении срока договора автомобиль становится собственностью клиента. В этом случае ежемесячные платежи обычно выше, так как покрывается вся цена автомобиля, зато у клиента нет ограничений по пробегу и есть полная свобода в использовании и доработке автомобиля. Финансовый лизинг чаще выбирают для покупки подержанных автомобилей или в тех случаях, когда транспортное средство планируется использовать в долгосрочной перспективе.