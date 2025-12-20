Латвийских автоводителей, похоже, ждет приятный денежный сюрприз
Мировые цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель впервые с начала войны РФ против Украины. Об этом сообщает rus.err.ee. Эксперты ожидают, что цены могут уйти еще ниже, что приведет к снижению цен на топливо на АЗС.
Как сообщает эстонское представительство компания Circle K, падение цен на нефть связано с ожиданиями возможного прекращения огня между Украиной и Россией при посредничестве США, а также с избытком предложения на рынке.
Из-за санкций и сложностей с поиском покупателей значительная часть российской нефти хранится в танкерах в море. В случае достижения мирного соглашения и смягчения санкций эта нефть может вновь поступить на мировой рынок, усилив давление на цены.
Дополнительными факторами снижения цен стали вынужденная продажа российской нефти со скидками, рост добычи странами OПЕК+, а также относительно слабые экономические показатели Китая.
В Circle K отмечают, что текущая ситуация создает благоприятные условия для снижения цен на топливо, и эта тенденция может сохраниться и в ближайший праздничный период.