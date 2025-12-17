ФОТО: Hesburger пришел в Смилтене - в новый ресторан вложили 450 000 евро
В Смилтене 17 декабря открылся новый ресторан Hesburger — крупнейшей финской бургерной и одной из крупнейших сетей фастфуда в Балтии.
Крупнейшая в Финляндии бургерная и крупнейшая в странах Балтии сеть ресторанов быстрого питания Hesburger, инвестировав 450 000 евро, 17 декабря открыла новый ресторан в Смилтене по адресу Калею, 7. Как отмечает директор по коммуникациям и международному маркетингу Hesburger Иева Салмела, в этом году компания целенаправленно продолжала расширяться в Латвии, и общее число ресторанов в стране теперь достигло 55.
Новый Hesburger расположен на 1-м этаже нового торгового центра LAIMS в Смилтене, его общая площадь — 160 кв. м. Клиентам доступны питание на месте, еда на вынос и услуга авто-кассы (drive-in). В ресторане 50 посадочных мест, в меню будет весь привычный ассортимент блюд и напитков Hesburger, а также молочные коктейли с мороженым.
Новый ресторан будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00. Авто-касса будет открыта с 8:00.