ФОТО: Hesburger пришел в Смилтене - в новый ресторан вложили 450 000 евро

Крупнейшая в Финляндии бургерная и крупнейшая в странах Балтии сеть ресторанов быстрого питания Hesburger, инвестировав 450 000 евро, 17 декабря открыла новый ресторан в Смилтене по адресу Калею, 7. Как отмечает директор по коммуникациям и международному маркетингу Hesburger Иева Салмела, в этом году компания целенаправленно продолжала расширяться в Латвии, и общее число ресторанов в стране теперь достигло 55.