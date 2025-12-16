Чудеса латвийского рынка: производство электроэнергии резко выросло, но ее стоимость тоже увеличилась
В ноябре объем произведенной в Латвии и переданной в сеть электроэнергии по сравнению с октябрем увеличился на 46% — до 491 гигаватт-часа (ГВт·ч), что является самым высоким объемом генерации электроэнергии с марта текущего года.
Как сообщает Augstsprieguma tīkls, производство электроэнергии в ноябре увеличилось почти по всем видам генерации, за исключением солнечных электростанций. Наиболее стремительный рост был зафиксирован на гидроэлектростанциях, где благодаря более высокому притоку воды в реках наблюдался рост на 113% по сравнению с октябрем. Существенно увеличилось и производство электроэнергии на станциях, работающих на природном газе, — на 47%, а на ветровых электростанциях генерация выросла на 31%. Таким образом, в целом местное производство электроэнергии смогло обеспечить 75,67% общего потребления электроэнергии в стране.
В ноябре средние цены на электроэнергию в странах Балтии выросли в среднем на 6% по сравнению с октябрем, что отражает общий рост цен на электроэнергию в Европе. Средняя цена электроэнергии в Латвии и Литве увеличилась на 5,6% и достигла 110,94 евро за МВт·ч, тогда как в Эстонии цена выросла на 7% и составила 95,93 евро за МВт·ч.
Рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен более низкой температурой воздуха, что способствовало увеличению потребления электроэнергии. В ноябре отчетливо наблюдалась прямая связь между объемами электроэнергии, произведенной на ветровых электростанциях, и ценами на электроэнергию: в дни, когда ветровая генерация была низкой, цены достигали выраженных пиков роста, тогда как в периоды высокой выработки они существенно снижались. Похожая тенденция наблюдалась и в солнечные дни — при росте производства на солнечных электростанциях цены на электроэнергию в середине дня в отдельные часы были значительно ниже, чем в облачные периоды.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, несмотря на все новые ветряки, Латвия до сих пор не может полностью обеспечить себя электроэнергией.