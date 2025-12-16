Чудеса латвийского рынка: производство электроэнергии резко выросло, но ее стоимость тоже увеличилась

Рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен более низкой температурой воздуха, что способствовало увеличению потребления электроэнергии. В ноябре отчетливо наблюдалась прямая связь между объемами электроэнергии, произведенной на ветровых электростанциях, и ценами на электроэнергию: в дни, когда ветровая генерация была низкой, цены достигали выраженных пиков роста, тогда как в периоды высокой выработки они существенно снижались. Похожая тенденция наблюдалась и в солнечные дни — при росте производства на солнечных электростанциях цены на электроэнергию в середине дня в отдельные часы были значительно ниже, чем в облачные периоды.