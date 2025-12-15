Прокуратура сказала "нет": жалобу Труксниса на решение СГБ отклонили
Мэр Юрмалы Гатис Трукснис в очередной раз был вынужден сам уйти с должности и на этот раз - из-за того, что Служба государственной безопасности не предоставила ему доступ к работе с информацией, содержащей государственную тайну. Бывший мэр обжаловал отказ, однако пока ему не удалось изменить принятое органами безопасности решение.
В Генеральной прокуратуре сообщили, что жалоба Труксниса на решение Службы государственной безопасности рассмотрена и отклонена. Однако у бывшего мэра еще есть возможность обжаловать отказ в суде. Тем временем коалиция Юрмальской думы создала для Труксниса, теперь рядового депутата, новый комитет - восьмой по счету в городской думе. Репутация Труксниса не стала препятствием и для вручения ему высшей награды города "Почетный юрмальчанин", которую присуждают за вклад в популяризацию Юрмалы, сообщила программа "Ничего личного" на телеканале TV3. "Вся эта ситуация неприятна. Гатис Трукснис является движущей силой отделения Латвийской зеленой партии в Юрмале. Поэтому я желаю Трукснису удачи в суде. Пусть он докажет свою правоту юридическим путем", - сказал председатель правления Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс.