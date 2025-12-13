"Это аморально!" Эксперт - о роли России в системе экспорта Латвии
Несмотря на существенное сокращение импорта и общее снижение товарооборота, экономические связи Латвии с Россией и Беларусью сохраняются, продолжая вызывать острые споры о границе между экономической выгодой, безопасностью и этической ответственностью. Некоторые считают такую торговлю "полностью аморальной".
Ранее сообщалось, что общая стоимость товаров, импортированных в Латвию из России и Беларуси за десять месяцев текущего года, сократилась в 3,1 раза, или на 322,769 млн евро, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 154,859 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В то же время торговые связи полностью не прерваны. За десять месяцев 2025 года Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 941,522 млн евро. Это всего на 7,5 процента, или на 76,356 млн евро, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, то есть объемы экспорта остаются значительными.
На этом фоне в латвийском обществе и экспертной среде вновь обострились дискуссии не только о демонтаже железнодорожных путей в направлении России и Беларуси, но и о допустимости дальнейших экономических связей с этими странами в целом. Многие считают вопрос торговли частью более широкой проблемы национальной безопасности и морали.
Директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор РСУ Марис Анджанс в эфире TV24 в передаче «Preses Klubs» заявил, что речь идет не только о железнодорожной инфраструктуре, но о торговле в целом. По его словам, ситуация выглядит противоречивой: с одной стороны, Латвия оказывает помощь Украине, а с другой — Россия по-прежнему остается одним из крупнейших экспортных рынков для латвийских товаров.
«В этом году Россия стала шестым по величине экспортным рынком Латвии. Было продано товаров более чем на 700 миллионов евро — среди них медикаменты, алкоголь, текстильные изделия. Это выглядит полностью аморально», — считает эксперт.