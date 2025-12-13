"Это аморально!" Эксперт - о роли России в системе экспорта Латвии

В то же время торговые связи полностью не прерваны. За десять месяцев 2025 года Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 941,522 млн евро. Это всего на 7,5 процента, или на 76,356 млн евро, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, то есть объемы экспорта остаются значительными.