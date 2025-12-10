От импорта остались рожки да ножки: товарооборот между Латвий и Россией с Беларусью стремительно сокращается

За десять месяцев этого года из России в Латвию было импортировано товаров на 93,627 млн евро, что в 3,7 раза или на 252,346 млн евро меньше, чем за десять месяцев 2024 года, а из Беларуси - на 61,232 млн евро, что в 2,2 раза или на 70,422 млн евро меньше, чем за десять месяцев 2024 года.