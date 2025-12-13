Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 11:13
CSDD обратился к водителям из-за графика работы станций техосмотра
Дирекция безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) информирует, что на ряде станций технического осмотра транспортных средств 19 декабря текущего года будет сокращенное рабочее время.
Режим работы станций технического осмотра транспортных средств в пятницу, 19 декабря:
- технический осмотр транспортных средств с полной массой до 3,5 т в Риге, на улице Антенас, 2, — с 8:00 до 19:00;
- технический осмотр транспортных средств с полной массой до 3,5 т в Риге, на улице Латгалес, 456B, — с 8:30 до 19:00;
- технический осмотр всех видов транспортных средств в Елгаве, на улице Авиацияс, 40, — с 8:00 до 19:00;
- технический осмотр всех видов транспортных средств в Екабпилсе, на улице А. Элкснес, 2a, — с 8:30 до 18:00.
CSDD обращает внимание водителей на то, что на недавно открытой станции технического осмотра для легковых транспортных средств в Риге, на улице Латгалес, 456B, очереди на получение услуги не образуются, услугу можно получить в короткие сроки, и призывает клиентов воспользоваться этой возможностью.
CSDD призывает клиентов использовать возможности, предоставляемые e-CSDD, и оплачивать технический осмотр дистанционно, тем самым еще больше сокращая время ожидания.
Информация о режиме работы также доступна на сайте CSDD в разделе контактов.
Ранее, как писал Otkrito.lv, CSDD объявил о введении нового правила, которое коснется сдающих экзамен по вождению.