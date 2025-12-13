CSDD обратился к водителям из-за графика работы станций техосмотра

CSDD обращает внимание водителей на то, что на недавно открытой станции технического осмотра для легковых транспортных средств в Риге, на улице Латгалес, 456B, очереди на получение услуги не образуются, услугу можно получить в короткие сроки, и призывает клиентов воспользоваться этой возможностью.